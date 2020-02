FSJ beim NaturGut : „Hier lernt man was fürs Leben“

Leverkusen Die Leichlinger Julius Henkel und Johnny Laux absolvieren beim NaturGut Ophoven ihren Bundesfreiwilligendienst.

Seit September 2019 absolviert Julius seinen BFD beim NaturGut und ist damit sehr zufrieden. Auch Johnny bereitet sein FÖJ große Freude. „Ich wusste nicht genau, was ich nach der Schule machen wollte“, sagt Julius. „Das BFD ist ein schöner Übergang in das Berufsleben.“ Während dieser Zeit werden sie von Mitarbeitern des Fördervereins NaturGut Ophoven unterstützt. „Viele wollen nach dem Abi erstmal etwas Praktisches machen“, schildert Marianne Ackermann, Vorsitzende des Fördervereins. Auf dem Gut sammeln die Jugendlichen praktische Erfahrungen in spannenden Arbeitsgebieten. „Sie sind im pädagogischen Bereich tätig, zum Beispiel führen sie Schulklassen durch das Gut. Zudem arbeiten sie im handwerklichen Bereich auf dem Außengelände oder in der Werkstatt.“