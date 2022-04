Berliner Brücke im Fokus : Bauarbeiten: A 59 für mehrere Tage gesperrt

An der Berliner Brücke der A 59 sind Instandhaltungsarbeiten notwendig. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Autofahrer in Duisburg müssen sich in den kommenden Tagen auf Staus und Behinderungen einstellen. Die Autobahn GmbH wird in den nächsten Tagen und Wochen Instandsetzungsarbeiten an der Berliner Brücke vornehmen.

Die A 59 wird zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord und dem Autobahnkreuz Duisburg am Freitag, 29. April, 19 Uhr, bis Montag, 2. Mai, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Eine Woche später, von Freitag, 6. Mai, 19 Uhr, bis Montag, 9. Mai, 5 Uhr, ist sie dann an gleicher Stelle in Fahrtrichtung Dinslaken gesperrt. Die Autobahn GmbH führt Instandsetzungsarbeiten an der Berliner Brücke durch.

Der Verkehr aus Norden wird über das Autobahnkreuz Duisburg-Nord auf die A 42 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen bis zum Autobahnkreuz Oberhausen-West auf die A3 in Fahrtrichtung Köln umgeleitet. Am Autobahnkreuz Kaiserberg geht es dann auf die A 40 in Fahrtrichtung Moers und am Kreuz Duisburg zurück auf die A 59.

Der Verkehr aus Süden biegt am Autobahnkreuz Duisburg auf die A 40 in Fahrtrichtung Dortmund und dann am Autobahnkreuz Kaiserberg auf die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen. Am Kreuz Oberhausen-West geht es auf die A 42 in Fahrtrichtung Duisburg und am Autobahnkreuz Duisburg-Nord wieder auf die A 59.

Diese kann bei der Sperrung von Freitag, 6. Mai, 19 Uhr, bis Montag, 9. Mai, 5 Uhr, übrigens ab Duisburg-Ruhrort in Fahrtrichtung Dinslaken befahren werden.

(RP)