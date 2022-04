Viersen : Gerberstraße bis Dienstag gesperrt

Viersen Die Gerberstraße in Viersen bleibt voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, 3. Mai, in Richtung Freiheitsstraße für den Verkehr gesperrt. Das teilte die Stadt Viersen mit.

Im Zuge der Arbeiten am Regenrückhaltebecken Tiefensammler werde die Ampelanlage geändert. Ein fehlendes Bauteil sorge nun für die Verzögerung. Ursprünglich war geplant, dass die Arbeiten im Kreuzungsbereich am Dienstag, 26. April, beginnen und bis zu zwei Tage dauern.

Nach Auskunft des Unternehmens werde das fehlende Bauteil voraussichtlich am Montag geliefert, heißt es nun aus der Stadtverwaltung. Der Einbau des Teiles werde etwa zwei Arbeitstage in Anspruch nehmen. Die Stadt rät Autofahrern, die Gerberstraße zu meiden. Eine Umleitung über die Kanalstraße sei ausgeschildert. Von Willich-Neersen kommend führe der bessere Weg in die Innenstadt über die Krefelder Straße.