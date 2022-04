Kinder- und Jugenddorf Behanien in Schwalmtal : Nachwuchs lernt mehr über nachhaltige Nahrungsmittel

Kinder- und Jugenddorf Behanien in Schwalmtal

Schwalmtal Eine leckere und kinderfreundliche Ernährung: Darum drehte sich in den vergangenen Wochen alles im Bethanien Kinder- und Jugenddorf in Schwalmtal.

Wie lecker klimafreundliches Essen schmeckt, das vermittelten die Mitarbeitenden der Verbraucherzentrale NRW mit ihrem aktuellen Projekt „MehrWert“. In Workshops lernten die Mädchen und Jungen beispielsweise den „Held vom Feld“ kennen. In diesem Workshop ging es darum, die Neugier auf unterschiedliche Gemüsesorten von B wie Bohne bis Z wie Zucchini zu wecken. Die Gruppen waren davon ganz begeistert, auch wenn der Spinat nicht bei allen so gut ankam. „Die armen Pfannkuchen“, erklärte die 12-jährige Aline mit wenig Begeisterung, als diese mit Spinat gefüllt werden sollten.