Ermittlungen in Viersen : Mit Axt und Hammer verletzt

Nach den Vorfällen im Bereich Busbahnhof in Dülken will die Polizei dort mehr Präsenz zeigen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dülken Die Polizei wird in der Dülkener Innenstadt, insbesondere im Bereich des Busbahnhofs, verstärkt Präsenz zeigen. Das kündigte ein Polizeisprecher am Mittwoch an, nachdem es am Montag und Dienstag in Dülken zu zwei Vorfällen mit Körperverletzung gekommen war.

Laut Polizei hielt sich ein 42-jähriger Dülkener am Dienstag gegen 16 Uhr am Busbahnhof auf, als aus mehreren Autos etwa sieben Personen ausstiegen und mit ihm in einen nahen Park gingen. Aus einem verbalen Streit habe sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt, nach Zeugenangaben habe der Haupttäter mit einer Axt in Richtung des 42-Jährigen geschlagen. Danach seien alle Beteiligten aus dem Park geflüchtet. Der 42-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, das er nach Behandlung verließ. Die Polizei nahm nach einer Fahndung vier Verdächtige, darunter den mutmaßlichen Haupttäter, einen 32-jährigen Dülkener, vorläufig fest. Am Montag kam es laut Polizei im Bereich Busbahnhof gegen 17 Uhr zu einem Vorfall: Ein 43-jähriger Dülkener sei von einem Unbekannten mit einem Hammer leicht verletzt worden. Der 43-Jährige soll zuvor mit mehreren Unbekannten in Streit geraten sein. Die Polizei erbittet Hinweise unter Ruf 02162 3770.

Wie die Polizei mitteilt, ist nach Zeugenangaben ein Beteiligter etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, hat eine muskulöse Statur und schwarze Haare. Der Mann war bekleidet mit einer weißen Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Ein weiterer Beteiligter wird ebenfalls als 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben, mit schlanker Statur, schwarzen Haaren, schwarzem Oberlippenbart, schwarzem Wangen- und Kinnbart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, blauer Jeans und schwarzen Schuhen.

(naf)