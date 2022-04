Moers-Innenstadt : Drei Verletzte nach Unfall auf Krefelder Straße

In Höhe der Hausnummer 30 geriet ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen.

Eine 62 Jahre alte Autofahrerin aus Kempen war am Mittwoch gegen 16 Uhr in Moers auf der Krefelder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 30 geriet ihr Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Wie die Polizei mitteilt, erlitten dabei sowohl die Kempenerin als auch eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus Moers und ein 43 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Dortmund so schwere Verletzungen, dass sie zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht werden mussten. Alle drei Autos waren so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Krefelder Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Kranich- und der Hülsdonker Straße gesperrt.