Spendenlauf Clara-Schumann-Gymnasium : Vom Stadtgarten zum Hohen Busch

Viersen 650 Schüler des Clara-Schumann-Gymnasiums haben sich kürzlich gemeinsam mit ihren Lehrern zu Fuß auf den Weg vom Dülkener Stadtgarten zum Stadtion am Hohen Busch in Viersen gemacht.

Grund war ein Spendenlauf zur Unterstützung der Viersener Partnerstadt Kanew in der Ukraine. Jeder Schüler hatte zuvor Sponsoren geworben, die für jeden gelaufenen Kilometer eine bestimmte Spende zugesagt hatten. So machten sich die Schüler auf zwei Rundwege am Hohen Busch von zwei und vier Kilometern.