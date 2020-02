A-Junioren-Bundesliga West : U19 der Werkself lässt Schalke keine Chance

Leverkusen Beim 4:0-Sieg der Bayer-Talente überzeugt auch Zugang Florian Wirtz mit zwei Torvorlagen.

Durch den zweiten Erfolg in Serie und der gleichzeitigen 0:1 Niederlage von Fortuna Düsseldorf in Mönchengladbach zog die U19 an den beiden rheinischen Rivalen vorbei auf Platz drei der A-Junioren Bundesliga West. Der Abstand auf das Spitzenduo 1.FC Köln und Borussia Dortmund beträgt vier Punkte. Am Karnevalssamstag (14.30 Uhr) geht es für die Leverkusener Talente zu Preußen Münster – ein Team, das in dieser Saison noch ohne Sieg als Vorletzter um den Klassenerhalt kämpft.