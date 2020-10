Corona-Ticker : Inzidenz kreisweit leicht gesunken

Laboruntersuchung einer Speichelprobe. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 229 Infizierte. Von diesen Covid-19-Kranken wohnen 31 (-5) in Langenfeld und 23 (-2) in Monheim; außerdem in Erkrath 31 (-3), in Haan 19 (-1), in Heiligenhaus 8, in Hilden 23 (-1), in Mettmann 19 (-2), in Ratingen 33 (-2), in Velbert 37 (-2) und in Wülfrath 5 (+1).

Insgesamt 2033 (+38) Menschen gelten als genesen. Bislang zählt der Kreis Mettmann 89 (+1) Corona-Tote. Die Neuinfektionen-Inzidenz liegt bei 45,9 (Vortag: 47,6)

(mei)