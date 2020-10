Langenfeld will’s wissen : Stadt befragt Bürger zu Kaufverhalten

Citymanager Jan-Christoph Zimmermann hat Fragebogen an 3000 Bürger geschickt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Erstmals startet die Umfrage digital, auch wegen der Pandemie. „Wer lieber einen Papierbogen haben möchte, bekommt ihn auf Anfrage auch“, sagt Citymanager Jan-Christoph Zimmermann.

(og) Nach 2016 und 2018 beteiligt sich Langenfeld wieder an der bundesweiten Befragung „Vitale Innenstädte“ des Instituts für Handelsforschung. Dabei werden deutschlandweit mehr als 60.000 Bürger zu ihrem Einkaufsverhalten und zu ihrer Bewertung der Innenstädte befragt. In Langenfeld sind es 3000.

Coronabedingt werden in der Langenfelder Innenstadt keine Interviews geführt. Die Stadt hat deshalb die Bürger angeschrieben und um ihre Teilnahme gebeten. „Nach dem Zufallsprinzip“, erläutert Citymanager Jan-Christoph Zimmermann. Alle Stadtteile seien berücksichtigt und damit sei auch ein repräsentativer Altersschnitt gewährleistet. Via QR-Code können die Befragten den Link öffnen und sich die Fragen anschauen. „Wer lieber einen Papierbogen haben möchte, bekommt ihn auf Anfrage auch“, so Zimmermann.