Monheim : BTSC engagiert sich gegen sexuelle Übergriffe

Monheim Der BTSC wird auf seiner nächsten Mitgliederversammlung eine neue Satzung verabschieden. In der Präambel wendet sich der Verein auch gegen Intoleranz und Rassismus. Zwei Ansprechpartner wurden benannt.

Das Ziel, sexualisierte Gewalt zu verhindern, wird in die Präambel der Vereinssatzung übernommen. Mit der Fachberatungsstelle Sag‘s in Langenfeld wurde ein Kooperationsabkommen abgeschlossen. Weiterhin wurden zwei Ansprechpartner benannt und geschult, an Elke Wilk-Römer und Marcel Schneider kann sich von un an jeder vertraulich wenden. „Dieses Projekt ist eines der wichtigsten in den letzten Jahren“, betont der Vereinsvorsitzende Helmut Wilk. Es sei ein leider deutlich unterschätztes Thema, das sehr große, auch Vereins gefährdende Bedeutung erlangen könne. „Deshalb ist es wichtig, präventiv zu arbeiten und auch Mechanismen zu entwickeln, um im Verein eine Kultur zu entwickeln, die den Kinderschutz in den Mittelpunkt stellt,“ erklärt Bürgermeister Daniel Zimmermann.