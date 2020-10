Schulpflegschaft : Stadtschulpflegschaft fordert Ausschusssitz

Langenfeld Eltern haben Bedenken bezüglich des Distanzlernens. An vielen Schulen fehlen ganzheitliche Konzepte.

(elm) Die Langenfelder Stadtschulpflegschaft (LSSP) ist zunehmend eine Größe in der Schulpolitik. Immerhin nahmen kürzlich 13 der 14 Schulpflegschaften an der Versammlung der LSSP teil. Die Schulvertretung hat im vergangenen Schuljahr vier vielbeachtete stadtweite Online-Konferenzen für die Eltern ausgerichtet und an den daraus resultierenden großen Workshops mit allen Schulen, Politik und Verwaltung aktiv mitgewirkt. Alle Ratsfraktionen haben der Stadtschulpflegschaft ein beratender Sitz im neuen Schulausschuss in Aussicht gestellt, berichtet Thomas Jagieniak.