Reader : E-Reader-Sprechstunde startet wieder

Bibliothek Langenfeld. Foto: RP/Petra Czyperek

Langenfeld (og) In der Stadtbibliothek Langenfeld startet am Samstag, 17. Oktober, um 12 Uhr wieder eine E-Reader-Sprechstunde. In der E-Reader-Sprechstunde hilft Tobias Jatzen individuell bei Fragestellungen und Problemen rund um die Nutzung der Onleihe.

