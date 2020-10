Langenfeld Einbrüche : Einbrecher stehlen Zigaretten aus Lotto-Laden

Unbekannte sind in den Edeka-Markt an der Schneiderstraße eingebrochen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Langenfeld (elm) Der Edeka-Markt an der Schneiderstraße war in der Nacht zu Montag Ziel von Einbrechern. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen schlugen die noch unbekannten Täter dazu die Schaufensterscheibe einer Bäckerei ein, die in den Supermarkt integriert ist, und verschafften sich so Zugang in das Gebäude.

Aus einer Lotto-Annahmestelle, die sich ebenfalls in dem Gebäudekomplex befindet, stahlen sie diverse Zigarettenschachteln. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes stellte den Einbruchsschaden gegen 3.30 Uhr fest. Hinweise auf die Täter hat die Polizei bisher nicht. Es gibt aktuell noch keine Erkenntnisse über die Höhe der Beute und des Sachschadens.

Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr am Freitag ist ein bislang unbekannter Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Birkenweg in Berghausen eingestiegen. Nach Angaben der Polizei hatte der Täter zunächst erfolglos versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlug er die Glastüre ein und gelangte so ins Haus. Dort durchsuchte er mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Was er erbeutet hat, wird noch ermittelt.