Tischtennis, Verbandsliga : TTG Langenfeld korrigiert ihr Saisonziel gerne

Langenfeld Obwohl nicht in Bestbesetzung angetreten, besiegt Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld den Aufstiegskandidaten TTC Mödrath auch in der Höhe verdient mit 9:3 und schiebt sich auf Rang zwei vor.

Stefan Boll hatte dem Heimspiel gegen den TTC Mödrath eine richtungweisende Bedeutung zugemessen. Eigentlich wollte der Sprecher des Tischtennis-Verbandsligisten TTG Langenfeld keine zu ambitionierten Saisonziele ausgeben, sondern peilt mit seinem Team lediglich einen gesicherten Mittelfeldplatz an. Doch gegen den Aufstiegskandidaten Mödrath lieferten die Gastgeber jetzt eine herausragende Leistung ab – und setzten sich letztlich auch in der Höhe verdient mit 9:3 durch.

Der Sieg war auch für Boll überraschend, der mehr Gegenwehr erwartet hatte. „Die Geschichte war durchaus eine runde Nummer. Wir freuen uns sehr darüber, dass es momentan so gut läuft. Mittlerweile haben wir uns in der Liga etabliert“, betonte Boll, dessen Team auf Top-Spieler Nils Rautenberg (Urlaub) verzichten musste. Für ihn sprang erneut Björn Engqvist aus der Reserve ein. Die Gäste traten hingegen in Bestbesetzung an.