Volleyball, Regionalliga : SGL agiert zu oft unkonzentriert

Langenfeld Gegen den Tabellenführer TV Hörde II leisten sich die Langenfelder Regionalliga-Volleyballerinnen in den entscheidenden Phasen zu viele leichte Fehler. So geht das Spiel 2:3 verloren, obwohl ein Sieg durchaus möglich war.

Die Enttäuschung war riesig. Obwohl die Regionalliga- Volleyball erinnen der SG Langenfeld (SGL) alles in die Waagschale geworfen hatten und dem Tabellenführer TV Hörde II phasenweise auf Augenhöhe begegnet waren, zogen sie letztlich knapp den Kürzeren – 2:3 (25:17, 19:25, 25:23, 20:25, 9:15). „Unser Minimalziel war ein Punkt, den wir tatsächlich auch erreicht haben. Trotzdem ärgern wir uns im Nachhinein sehr über die Niederlage, weil sogar ein 3:1 möglich war. Mitunter wirkte Hörde darüber überrascht, dass wir dermaßen stark agiert haben“, erklärte der erfahrene SGL-Trainer Michael Wernitz.

Auch an diesem Spieltag gab es wieder schwierige Personalentscheidungen zu treffen. Weil Tina Steinacker aufgrund von privaten und gesundheitlichen Gründen weiterhin für die Libero-Position ausfällt, bekam erneut Jessica Eisler ihre Chance. Die routinierte Leistungsträgerin Christin Nadolski stimmte sich abermals mit Eisler gut ab, sodass keinerlei Probleme entstanden.

Auf der anderen Seite verzichtete Wernitz kurzfristig auf die Mittelblockerin Carolin Heydrich, um die Gesundheit nicht zu gefährden. „Caro hatte mit einer Person Kontakt, die sich einem Corona-Test unterziehen musste. Ich habe mich dazu entschlossen, Caro in häusliche Quarantäne zu schicken, um eine mögliche Gefahr für die Sicherheit zu verhindern“, erläuterte der Coach. Angesichts ihrer hohen Durchschlagskraft wäre Heydrich auf dem Spielfeld enorm wichtig gewesen, doch die turbulente Zeit schreibt ihre eigenen Gesetze vor.

Bereits im ersten Durchgang machte sich der Ausfall von Heydrich bemerkbar, weil die Langenfelderinnen in ihren Angriffen über die Mitte recht harmlos wirkten. Dafür konnte die SGL über ihre kämpferische Einstellung einige Punkte gewinnen – 7:4, 18:12. „Die Mädels haben wieder füreinander gearbeitet. Wir haben als eine Einheit eng zusammengehalten, was mir persönlich sehr gut gefiel“, lobte Wernitz. Durch gefährliche Aufschläge sicherten sich die Gastgeberinnen den Erfolg (25:17).

Dass die SGL zwischenzeitlich wieder in alte Muster verfiel, nahm der Coach beunruhigt zur Kenntnis. „Unsere Pässe kamen manchmal einfach nicht genau an. Oft haben wir die Bälle nicht präzise an unsere Zuspielerin Carina Zandt gespielt. Dadurch wurde der Gegner nicht gefordert, sondern konnte sein Spiel mit Struktur aufbauen“, erklärte der Volleyball-Lehrer. Durch die Unzulänglichkeiten kam Langenfeld nicht über ein 19:25 hinaus.