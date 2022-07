Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 20. Juli 2022) : Weiterer Covid-Todesfall gemeldet

Mönchengladbach Schon am Vortag informierte die Stadt über einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil weiter. Der Überblick.

Eine weitere Covid-19-Patientin ist gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 20. Juli. Die nachweislich mit Corona infizierte Mönchengladbacherin des Geburtenjahrgangs 1937 ist demnach in einer Pflegeeinrichtung gestorben. Es ist der 342. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie in der Vitusstadt. Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt ebenfalls den Tod einer Covid-Patientin (Jahrgang 1928) gemeldet.