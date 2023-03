HSV Wegberg nimmt nächste Hürde Noch zwei Siege bis zum Durchmarsch in die Oberliga

Die Damen des HSV Wegberg haben im Aufstiegsrennen der Verbandsliga auch die nächste Hürde genommen. Schon im Hinspiel war es gegen den TV Ratingen beim 30:28-Erfolg eng zugegangen – so sah es auch an diesem Samstag lange Zeit aus. Die erste Minute gab direkt einen Vorgeschmack auf das Tempo, das im Spiel war: Allein drei Tore fielen in den ersten 41 Sekunden. Wegberg kam etwas besser rein und zog mit 6:2 davon. Die Ratinger agierten in der Defensive nun etwas offensiver und kamen so zurück ins Spiel. Über ein 10:11 kam Ratingen nach 20 Minuten auf 14:15 ran. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit stand Wegberg defensiv aber sicher und führte zur Halbzeitpause mit 18:15.