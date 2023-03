Erfolgslauf in der Landesliga hält an Helpenstein dominiert im Regen das Derby gegen Teveren

Und das merkte man dem SV bei nasskaltem Wetter am Samstagabend auch an. „Wir haben uns in jeden Zweikampf reingeworfen“, sagte Lehnen, der im ersten Durchgang auch spielerische Highlights seiner Mannschaft sah. Robin Langer hatte nach zwölf Minuten die erste Großchance, die jedoch abgeblockt wurde. In der 37. Minute fand Niklas Hermanns Hereingabe dann Robin Jackels, der zu seinem ersten Saisontor einköpfte und Helpenstein mit 1:0 in Führung brachte. „Das war völlig verdient zu diesem Zeitpunkt. Teveren hatte keinen Zugriff, weil wir nicht unfair, aber eklig gespielt haben“, sagte Lehnen.