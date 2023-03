Sieg über SSV Gartenstadt HSV Wegberg gewinnt und leistet Nachbarschaftshilfe

Nach 18 sieglosen Spielen und dem Premieren-Sieg in der vergangenen Woche scheint der TV Erkelenz in die Spur gefunden zu haben. Im Abstiegsduell des Vorletzten TV Geistenbeck III gegen Schlusslicht Erkelenz stand die Abwehr des TVE von Beginn an gut, in der Offensive lief es hingegen noch nicht rund. Nach 15 Minuten führte Erkelenz mit 5:3. „Ein paar Tore hätten es schon mehr sein können“, sagte Trainer Sascha Greifendorf. Mit einer 11:8-Führung für die Gastgeber ging es in die Pause. Nach einem kurzen Aufbäumen der Gäste kam Erkelenz ins Rollen.