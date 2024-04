Spannender Kampf um die Spitze Neuer Spitzenreiter in der A-Liga ist Ay-Yildizspor

Zwar verlor der OBC sein letztes Spiel klar mit 0:6 in Hilfarth, doch unter dem Strich spielt der Aufsteiger eine starke Saison, die aktuell immerhin Platz sechs in der Tabelle einbringt. Es muss also alles stimmen bei den Schwanenbergern, will man an der Carl-Diem-Straße Zählbares mitnehmen.