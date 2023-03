Bei der Reserve des Bergischen HC TV Korschenbroich ist schon am Freitagabend gefordert

Das Hinspiel war eine überaus klare Angelegenheit für den TVK, der beim 31:18-Erfolg das eindeutig dominierende Team war. „Ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer werden wird“, warnt Lansen. „Die Solinger stecken noch mitten im Abstiegskampf und werden alles daran setzen, die noch notwendigen Punkte so schnell wie möglich einzufahren. Blickt man lediglich auf die Tabelle, sind wir natürlich der große Favorit. Diese Rolle nehmen wir zwar auch an, aber das ist keine Garantie für einen Sieg und allein von der Platzierung her Rückschlüsse zu ziehen, kann unter Umständen ein fatales Ende haben“, sagt Lansen und verweist dabei auf den Neusser HV, der am vergangenen Wochenende beim 32:32-Unentschieden einen Punkt gegen Spitzenreiter Interaktiv Ratingen geholt hat. Darüber durfte sich auch sein Team freuen, liegt der TVK doch nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer.