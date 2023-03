Volleyballer beenden gute Landesliga-Saison Erkelenzer VV scheitert knapp am Aufstieg, TuS Beeck darf noch träumen

Auf eine ähnlich erfolgreiche Saison, bei der die letzte Entscheidung allerdings noch aussteht, blicken die Damen des TuS Beeck zurück: Die „Pinguine“ haben sich den Relegationsplatz in der Landesliga erkämpft. In sechs Wochen steht am 5. und 6. Mai ein Relegationsturnier an, sodass sich die Mannschaft noch nicht am Ende der Saison befindet.