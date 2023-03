Bezirksligist gewinnt erstes Saisonspiel TV Erkelenz durchbricht den Bann nach 18 Pleiten in Serie

Das schien aber eher noch ein Ansporn zu sein, startete der TVE doch mit einem 3:0-Lauf in die Partie. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Aldekerk kurz vor der Pause das Tempo anzog und mit 17:13 in den zweiten Durchgang startete. Der Auftakt gehörte wiederum Erkelenz, in der 44. Minute gab es beim 21:20 erstmals wieder eine Gäste-Führung. In der Schlussphase wackelte der Sieg dann noch einmal, als Erkelenz in den letzten zehn Sekunden den Ball beim Stand von 27:26 verlor – der TVA bekam den Ball aber nicht mehr schnell genug nach vorne.