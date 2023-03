Remis gegen Bergisch Gladbach Erste Kleckse für Beecks Heimweste

„Die erste Halbzeit war in Ordnung, die zweite war nicht unsere. Da haben wir die Dominanz verloren, waren nicht mehr so souverän. Und leider ist am Ende dann ein Ball durchgerutscht. Der SV hatte den Punkt allerdings auch verdient“, urteilte Zeh. „Durch ein dummes Tor sind wir in Rückstand geraten. Über den Punktgewinn bei den so heimstarken Beeckern bin ich einfach froh“, meinte SV-Coach An­dreas Dreiner.