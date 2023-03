Korschenbroicher Citylauf Großer Andrang und internationale Klasse

Dass sie am Sonntag in Korschenbroich startete und nicht bei den parallel ausgetragenen Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften in Freiburg, hatte damit zu tun, dass sie ihre Form nach einer Verletzung behutsam aufbauen möchte. Sie machte von Beginn an klar, dass sie um den Sieg mitlaufen wollte – schnell kristallisierte sich ein Zweikampf zwischen ihr und der Belgierin Lisa Rooms heraus. Zum Ende der dritten Runde wurde klar, dass Rooms besser in Form ist, sie setzte sich ab und war am Ende mit ihrer Siegerzeit von 15:40 Minuten 19 Sekunden schneller als Hendel. „Das Wetter lag mir nicht so. Die Beine hätten etwa schneller sein können, aber die Zeit war okay“, meinte Hendel, die zuvor schon zweimal in Korschenbroich gestartet war. „Und hoffentlich nicht das letzte Mal“, meinte sie nach ihrem dritten Start bei der 33. Auflage.