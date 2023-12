Vertragsverlängerung beim Oberligisten Union führt den Weg mit Schwan fort

In der gesamten Oberliga zählt Schwan dann zu den Top drei Trainern mit der längsten Amtszeit. Nur Salah El Halimi (Sportfreunde Baumberg) und Dirk Tönnies (SpVg Schonnebeck) können eine noch längere Amtszeit vorweisen. Beide Vereine zählen zu den etablierten Teams der Oberliga. Dorthin hat sich auch, dank der Arbeit von Schwan, der SC Union Nettetal gemausert. In der Saison 2017/18 feierte der 38-Jährige mit den Nettetalern den sensationellen Aufstieg in der Oberliga. Ein Jahr zuvor übernahm er den damaligen Landesligisten. Seit sechs Jahren in Folge sind die Nettetaler nun schon in der Oberliga vertreten.