Sieg gegen Roland Millich Uevekoven hält sich auch im Spitzenspiel schadlos

Zufrieden zeigte sich Daniel Marschalk nach der Partie: „Nach dem schwachen Auftritt in Ratheim habe ich unter Woche einige Dinge angesprochen. Das hat gefruchtet, denn heute hat die Mannschaft verdient gewonnen. Ich finde, wir waren das eine Tor heute auch besser.“ Ähnlich sah das auch Nils Brandt: „Dass es in Uevekoven verdammt schwer werden würde, war uns natürlich im Voraus bewusst. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, aber insgesamt geht der Sieg der Uevekovener schon in Ordnung. Sehr zufrieden bin ich aber durchaus mit dem Auftreten meiner Mannschaft seit der Winterpause, was den Willen und den Einsatz angeht.“