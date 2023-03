FVM-Aktion „Danke Schiri“ Rührende Ehrung für die Unparteiischen Theo Meissner und Lana Nuth

Von dieser Regel sah sich 1972 auch Theo Meissner bedroht. Der hatte als 26-Jähriger in seiner ersten Station als Spielertrainer bei Union Lindern (damals noch nicht fusioniert) angeheuert, schaffte dort direkt den Aufstieg in die damalige Kreisliga A Geilenkirchen. Doch oh Graus, die Union hatte zu wenig Schiedsrichter. Um also den drohenden Zwangsabstieg zu verhindern, entschloss sich Meissner, selbst den Schiri-Schein zu machen und nebenbei auch noch zu pfeifen.