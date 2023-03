Niederlage im Nachholspiel Rückschlag für Ay-Yildizspor im Aufstiegskampf

Ay-Yildizspor Hückelhoven hat es vor dem 19. Spieltag in der Kreisliga A versäumt, den Druck auf Spitzenreiter Sportfreunde Uevekoven zu erhöhen. In einem Nachholspiel am Donnerstagabend unterlag die Truppe von Trainer Orhan Özkaya mit 0:2 beim SC Selfkant. Somit bleibt der Rückstand zu Uevekoven bei vier Punkten stehen, wobei Hückelhoven nun eben eine Partie mehr ausgetragen hat als der Ligaprimus. Die Treffer auf dem Rasenplatz in Höngen fielen in der zweiten Halbzeit durch Tim Buijsers (60.) und Tino Beckers (69.). Bei Ay-Yildizspor kam der zuletzt formstarke Sahin Dagistan erst in der 65. Minute ins Spiel.