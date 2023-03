Keine gute Bilanz Darum ist SV Bergisch Gladbach der Beecker Angstgegner

INFO

Paukenschlag Sollte Beeck den erneuten Aufstieg in die Regionalliga schaffen, kann der FC dort auf keinen Fall mehr auf den 1. FC Kaan-Marienborn treffen. Denn der Aufsteiger und aktuell gar Tabellenvierte gab am Donnerstag einen aufsehenerregenden Beschluss bekannt: Weil der Verein die zur neuen Saison vom Westdeutschen Fußball-Verband deutlich verschärften Stadionauflagen für die Regionalliga nicht stemmen kann und will, zieht sich der 1. FC aus der 4. Liga zurück. Den Neuanfang unternimmt er aber nicht etwa in der Oberliga Westfalen, sondern ganz unten in der C-Liga. Dort ist Kaan-Marienborns Reserve beheimatet, die so zur Ersten wird. Ein Grund für den spektakulären Rückzug soll aber auch die gescheiterte Fusion mit den Sportfreunden Siegen sein.