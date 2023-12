Lebendiger Adventskalender Beecker schmücken ihre Türen und Fenster

So auch in Beeck. „2020 haben wir den lebendigen Adventskalender ins Leben gerufen. Wegen Corona durfte man sich zwar nicht treffen oder Glühwein ausschenken, aber es war auch mit Abstand schön“, erinnert sich Andrea Hülsen, die im ersten Jahr Türchen Nummer eins dekoriert hatte und in diesem Jahr an Heiligabend das letzte Türchen dekoriert. „Es ist einfach wunderschön zu sehen, wenn Familien selbst an Weihnachten noch durchs Dorf ziehen und eine richtige Tour entlang der Fenster machen“, fügt sie hinzu.