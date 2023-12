Selbstbedienungshäuschen in Beeck Handgemachte Dekoration to go

Gesucht und gefunden: Inspiration lieferte ihr das Profil von Luisa Bautz bei Instagram, die aus einer ausrangierten Telefonzelle im beschaulichen Dittmannsdorf bei Görlitz einen Mini-Selbstbedienungsshop für selbst genähte Kindersachen gemacht hat. Neben dem Einfamilienhaus an der Prämienstraße 58, das Sabrina Chiang gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern bewohnt, hat sich schnell ein Plätzchen gefunden und so entstand aus dem Online-Shop „DiesDasundAnanas“ das Selbstbedienungshäuschen mit demselben Namen. Die Pläne dafür sind im Sommer entstanden, nach denen es selbst gebaut und angestrichen wurde. Auf vier hellen und freundlichen Quadratmetern wurden Regale, Kleiderstangen und Haken angebracht, um die Ware zu präsentieren – „nie zu viel auf einmal, damit man den Überblick nicht verliert“. Besonders wichtig war für sie, dass es ein Fenster und Licht gibt, denn das Selbstbedienungshäuschen ist täglich von 8.30 bis 21 Uhr geöffnet. Jeder, der will, nimmt sich die Dekoration heraus, die er haben möchte und wirft den Betrag, der auf dem Preisschild steht, in die Kasse an der Wand. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, das Lieblingsprodukt per Paypal zu bezahlen. „Mir gefällt das Konzept, weil das ganze auf Vertrauensbasis beruht“, sagt Sabrina Chiang, die noch keine schlechten Erfahrungen mit fehlendem Geld in der Kasse gemacht hat. Aber: Das Häuschen ist auch videoüberwacht. „Ich war zuerst so aufgeregt, ob das Häuschen auch angenommen wird, aber tatsächlich habe ich täglich einige Kunden, die stöbern und meist auch etwas kaufen“,sagt sie. „Jeder darf für sich alleine schauen, aber bei Fragen können die Kunden jederzeit meine Nummer wählen, die ich in meinem Häuschen aufgehängt habe. Darüber nehme ich auch Personalisierungswünsche entgegen.“