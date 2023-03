Tabellenführer der Mitttelrheinliga FC Wegberg-Beeck gewinnt im Stil eines echten Spitzenteams

Beeck behielt in der zunächst sehr hitzigen Atmosphäre allerdings kühlen Kopf, ließ sich davon nicht irritieren oder gar beeindrucken und agierte abgeklärt im Stil einer echten Spitzenmannschaft. Speziell in der ersten Halbzeit legten die Kleeblätter eine blitzsaubere Vorstellung hin, die schon als Ansage an die Konkurrenz aufgefasst werden kann – aus diesem Holz sind Meister geschnitzt. Die 2:0-Pausenführung durch zwei blitzsauber herausgespielte Tore war der verdiente Lohn, am Ende siegte der Gast 3:0 und brachte Vichttal nach zuvor acht Siegen und einem Remis so die erste Heimniederlage bei.