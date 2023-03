Volleyballer steigen aus Oberliga ab Schreckenssaison des VC Ratheim hat endlich ein Ende

Das änderte sich in den übrigen Sätzen allerdings (17:25, 23:25 und 21:25). „In dieser Saison ist es wirklich ein Muster geblieben: Nach einem guten Satz spielen wir wieder deutlich schlechter“, fasst Becker zusammen. Was aber auch durch viele Wechsel aufseiten der Bonner geschuldet war, die dann ihre stärksten, bundesligaerfahrenen Spieler auf das Feld stellten und es dem VC damit sehr schwer machten. „Wir hatten viele gute Abwehraktionen, aber mussten oft einem großen Rückstand hinterherlaufen. Zwar kamen wir immer wieder an Bonn ran, am Ende haben wir mit der beeindruckenden Spielweise des Gegners aber nicht mithalten können“, erklärt Markus Becker.