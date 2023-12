Wegberger Forstwirtschaftsplan 2024 Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Die Wegberger Umweltschutzgruppe „Do it for Nature“ bewertet die Sachlage anders – gerade nach dem Vortrag des Diplom-Försters Lutz Fähser, der in der Mühlenstadt von seinem Konzept der naturnahen Waldnutzung berichtete. „Sein Lübecker Modell folgt dem Prinzip, dass wir als Menschen so leben und wirtschaften, dass wir uns in den Naturhaushalt einfügen, dass wir die Naturgesetze akzeptieren“, fasst Birgit Stevens von „Do it for Nature“ zusammen, die die von Fähser erwähnten direkten und indirekten menschlichen Einflüsse ebenso für schädlich hält. „Damit bedrohen wir dieses komplexe und empfindliche Ökosystem. Wir haben keine Urwälder mehr, sondern nur Plantagen.“ Forstnutzung und der Klimawandel hätten dazu geführt, dass die Wälder immer mehr überfordert werden und absterben.