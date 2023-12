Beeck im Achtelfinal-Kracher des Mittelrheinpokals Ein Kaltstart ins große Jahresabschlussspiel

Die letzten fünf Spiele hat die Alemannia samt und sonders mit einem Tor Unterschied gewonnen – zur Krönung vergangenen Samstag gegen den SV Lippstadt mit einem Tor in der achten Minute der Nachspielzeit zum 2:1. Nicht viel anders war es im Heimspiel davor im Derby gegen den 1. FC Düren gewesen: Da erzielte Aachen das 2:1 durch einen Foulelfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Und beim besonders spektakulären 4:3 im Spitzenspiel beim Wuppertaler SV (nach 3:0-Führung) fiel das Siegtor auch erst in der 88. Minute. Das erzielte mit seinem dritten (!) direkt verwandelten Freistoß in diesem Spiel Anton Heinz, so etwas wie der Mann der Stunde in Aachen.