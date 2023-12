Weihnachtssingen beim FC Wegberg-Beeck Besinnliche Stunde im Waldstadion

Oliver Neuville hat fürs Singen keine Zeit. Der Ex-Nationalspieler und heutige Assistenztrainer Borussia Mönchengladbachs ist beim Weihnachtsmarkt der Beecker Jugend schwer am Grillstand beschäftigt, den dort die C2 aufgebaut hat. In dieser Mannschaft spielt auch Neuvilles Sohn Alessandro. Neuville dreht und wendet die Würstchen – offenbar mit großem Erfolg. „Der hat heute zig Würste verkauft“, sagt anerkennend Beecks Jugendcheftrainer Stephan Houben. Er selbst aber entert mit seiner Frau und den beiden Kindern die Tribüne, um von dort am ersten Beecker Stadion-Weihnachtssingen teilzunehmen. Ob er denn textsicher sei? „Glaube ich nicht, ist zu lange her“, antwortet Houben schmunzelnd.