So viel Geld gab das Land 2018/19 in den Kreis Heinsberg : Halbzeitbilanz der Landtagsabgeordneten

So viel Geld gab das Land 2018/19 in den Kreis Heinsberg

Bernd Krückel, Stefan Lenzen und Thomas Schnelle wurden vor zweieinhalb Jahren in den Landtag gewählt. In zweieinhalb Jahren steht die nächste Wahl ein. Zeit für sie, Halbzeitbilanz zu ziehen. Foto: Ruth Klapproth (ruk)

Kreis Heinsberg Mit Zahlen zu Geldflüssen in den Kreis Heinsberg unterstreichen die drei Landtagsabgeordneten von CDU und FDP die Bilanz von zweieinhalb schwarz-gelben Jahren in Düsseldorf.

Vor zweieinhalb Jahren übernahmen CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen die Regierungsverantwortung. Bernd Krückel, Thomas Schnelle (beide CDU) und Stefan Lenzen (FDP), die Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Heinsberg, ziehen Halbzeitbilanz und stellen fest: „Wir sind stolz auf das Erreichte.“ Innere Sicherheit und Polizei, Teilhabe und Wohnungslosenhilfe, Gemeindefinanzierung und Haushaltspolitik – in allen Bereichen habe das Land NRW Gutes erreicht, auch für den Kreis Heinsberg, erklärten die drei Abgeordneten kürzlich in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

„2018 hat die NRW-Koalition, erstmals seit über 40 Jahren, einen Haushalt ohne neue Schulden vorgelegt. Den Kurs haben wir fortgesetzt und werden ihn fortsetzen. Unsere Kommunen haben wir seit Regierungsantritt finanziell gestärkt und setzen diesen Kurs mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 fort“, führt Bernd Krückel, Haushaltsexperte der CDU-Fraktion, aus. Verglichen mit dem letzten rot-grünen Regierungsjahr in Düsseldorf erhielt der Kreis Heinsberg in den ersten zwei schwarz-gelben Jahren beispielsweise fast 50 Millionen Euro mehr als Zuweisungen über das Gemeindefinanzierungsgesetz. Insgesamt flossen so 354 Millionen Euro in das Kreisgebiet, in dem Hückelhoven zusammengerechnet einen Zuwachs von 16 Millionen Euro im Vergleich zu 2017 verbuchen konnte, Wegberg von 9,4 Millionen, Wassenberg von 6,9 und Erkelenz von 6 Millionen Euro.