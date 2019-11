Volleyball : Drei klare Niederlagen für die Landesligisten

Der EVV (in den blauen Trikots) unterlag in der Volleyball-Landesliga (Archivfoto). Foto: nipko

Volleyball Sowohl die Herren als auch die Damen des Erkelenzer VV kassierten Klatschen. Für Beeck lief es gegen den Mönchengladbacher TV 1848 auch nicht besser.

Die Frauen des Erkelenzer VV sind in ihrer Landesliga-Partie gegen den bis dahin Tabellenletzten TSV Bayer Dormagen deutlich unter ihrem Niveau geblieben. Im Vorfeld der Begegnung hatte sich das Erkelenzer Team keine Sorgen gemacht, dann jedoch verlor es deutlich mit 1:3. Auch die Zweite Vorsitzende des EVV, Margrit Krohn, zeigte sich im Anschluss ratlos. „Eigentlich hätte die Mannschaft das ganz einfach machen können und sollen. Die Mädels selbst wissen auch nicht genau, woran es gelegen hat“, sagte Krohn. In allen drei verlorenen Sätzen unterlagen die Erkelenzer Damen nur knapp mit 23:25, 21:25 und 24:26. Erst in der dritten Runde gelang ein kleiner Vorsprung von fünf Punkten, insgesamt hatte sich die Mannschaft jedoch ein anderes Ergebnis erhofft.