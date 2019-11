Tischtennis : TV Erkelenz siegt souverän im Topspiel

Tischtennis Durch das klare 9:3 gegen den Tabellendritten Anrather TH III festigt der ETV seine Spitzenposition in der Tischtennis-Bezirksliga. In der Bezirksklasse verbucht allerdings einzig der TTC Arsbeck einen Achtungserfolg.

Am Ende war der Härtetest für den Spitzenreiter der Herren-Bezirksliga eine klare Angelegenheit für den TV Erkelenz. Genau drei Spiele konnten die Gäste des Anrather TK III gewinnen, und diese auch jeweils erst im fünften Satz. Mehr war nicht drin. Auch das Satzverhältnis von 36:14 für den ETV spiegelte die Kraftverhältnisse in der Gruppe deutlich wider. Mit dem Sieg baute der ETV zudem den Vorsprung vor Anrath auf sechs Punkte aus. Einzig der Tabellenzweite TTV Einigkeit Süchteln-Vorst bleibt in Schlagweite und liegt, bei einem Spiel weniger, drei Punkte hinter Erkelenz.

Dagegen schmerzt der Blick auf die Tabelle der Gruppe 5 in der Bezirksklasse – zumindest aus Sicht der drei hiesigen Mannschaften. Denn trotz eines Achtungserfolges für den TTC Arsbeck, der sich ein 8:8 bei der DJK Holzbüttgen IV erspielte, stehen alle drei Vereine derzeit nicht nur in der unteren Tabellenhälfte, sondern gar auf einem direkten Abstiegsplatz oder auf einem Relegationsrang.

Die TTF Füchse Myhl finden nicht in die Erfolgsspur, sie verloren zum zweiten Mal in Folge im Entscheidungsdoppel 7:9. „Momentan haben wir das Pech gepachtet“, sagte Myhls Mannschaftsführer Torsten Königs. „Wir haben wieder vier Spiele ganz knapp im fünften Satz verloren. Ich weiß auch nicht, was momentan los ist. Aber ich denke, in der Rückrunde wird es besser.“