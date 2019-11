Fußball-Mittelrheinliga : Ecke – Tor: Oft probiert, nun hat’s geklappt

Fußball-Mittelrheinliga Beeck schlägt den VfL Vichttal in einem zähen Kick 2:0. Erstmals nach langer Zeit trifft der FC nach einem Standard. Keeper Stefan Zabel hält beim Stand von 1:0 einen Foulelfmeter. Burlet zollt „Krieger“ Armand Drevina ein Sonderlob.

Gefühlt 30 Ecken des FC Wegberg-Beeck waren vor einer Woche beim 0:2 in Pesch wirkungslos verpufft – nicht zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit. „Das muss wirklich anders werden. Daher werden wir in der kommenden Woche vermehrt Standards üben“, hatte Beecks Coach Michael Burlet als Konsequenz angekündigt.

In der Schlussminute erhöhte der eingewechselte Adrian Asani auf Hasani-Zuspiel noch auf 2:0 – das erste Meisterschaftstor des Nachwuchsmannes, der im Sommer von der U19 Fortuna Düsseldorfs gekommen war. Noch bemerkenswerter: In Wilms und Asani trugen sich bereits der zehnte und elfte Spieler in die Beecker Saison-Torschützenliste ein – bei den Kleeblättern ist wirklich fast jeder Feldspieler für ein Tor gut. Selbiges verhinderte umgekehrt Stefan Zabel in der 70. Minute: Da hielt Beecks Schlussmann einen Elfmeter von Melih Yilmaz. Schiri Sven Landgraf hatte nach einem bestenfalls leichten Kontakt von Zabel gegen Aboudoul-Rachid Tchadjei diesen Strafstoß gegeben. „Ich habe den aber überhaupt nicht berührt“, beteuerte Zabel.