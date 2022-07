Kreis Viersen : Der 100-Millionen-Euro-Vorteil – LVR-Mitgliedskörperschaft zahlt sich aus

Kreis Viersen Im vergangenen Jahr zahlte der Kreis knapp 80 Millionen Euro Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, mehr als 180 Millionen Euro flossen zurück in den Kreis.

Laut der aktuellen Leistungsübersicht des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) zahlt sich für den Kreis Viersen seine LVR-Mitgliedskörperschaft aus. So zahlte der Kreis im Haushaltsjahr 2021 zwar eine Umlage von 79,9 Millionen Euro an den LVR. Im selben Zeitraum flossen aber Leistungen von 180,7 Millionen Euro in den Kreis zurück.