Saisonfazit TuRA Brüggen : Bei Spielen mit TuRA-Beteiligung fielen immer Tore

TuRa Brüggen beendete die Saison auf Platz zwei. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Bezirksliga Offensiv stark, defensiv anfällig – so lässt sich die Saison von TuRa Brüggen in der Bezirsksliga zusammenfassen. Trotzdem reichte es für das Team von Trainer Jakob Scheller zur Vizemeisterschaft.

TuRa Brüggen hat die zurückliegende Spielzeit mit 41 Punkten auf Platz zwei beendet und damit für den Verein einen sensationellen Erfolg erzielt. Über die gesamte Saison gesehen zeigte die Mannschaft mit 21 Punkten in der Hinrunde und 20 Punkten in der Rückrunde eine konstante Leistung.

So lief die Rückrunde

Die Spiele der Mannschaft waren äußerst unterhaltsam und hatten eine echte Torgarantie. Das Jahr 2022 begann zunächst mit zwei Niederlagen gegen SV Vorst (3:4) und SV Straelen U23 (2:7). Reichlich Tore gab es auch beim 8:6-Erfolg bei der SpVg Odenkirchen oder dem anschließenden 4:4-Unentschieden beim späteren Meister Victoria Mennrath. Die Mannschaft von Trainer Jakob Scheller war zudem die einzige Mannschaft, die gegen Meister Mennrath kein Spiel verlor.

Das war gut in der Saison

Scheller imponierte die Art und Weise, wie seine Mannschaft Fußball spielte. „Wir versuchen immer spielerische Lösungen zu finden und viel Personal vor den Ball zu bekommen“, erklärt Brüggens Trainer. Dadurch gelang es der Mannschaft stets, eine Vielzahl an Torchancen zu kreieren.

Das war nicht so gut in der Saison

„Wir haben viel zu viele Gegentore bekommen“, ärgert sich Scheller. Insgesamt waren dies 62 an der Zahl und somit nur vier Gegentreffer weniger als Absteiger SC Hardt. Die Brüggener betrieben einen hohen Aufwand, machten sich das Leben durch individuelle Fehler aber selbst schwer und ließen so manchen Punkt noch liegen. Sinnbildlich war das Heimspiel gegen Neuwerk. Nach einer 2:0-Führung kassierte man in der Schlussminute noch den Treffer zum 2:2-Ausgleich. „Wir hätten bereits mit 3:0 oder 4:0 führen müssen, bekommen dann aber ein unnötiges Gegentor und werden dann zu hektisch“, sagt Scheller.

Der Spieler der Saison

Zu nennen wäre hier Nils Bonsels, der zuvor in der zweiten Mannschaft des Vereins spielte. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt in 22 Einsätzen auf eine stolze Bilanz von zwölf Toren. Die Qualitäten von Bonsels, der in seiner Jugendzeit auch für Borussia Mönchengladbach zum Einsatz kam, sind dabei unumstritten. Wichtig für die Mannschaft waren aber auch die beiden Routiniers Nicolas Oelsner (31) und Daniel Kawohl (32).

So geht es weiter