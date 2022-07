Corona-Pandemie : 2129 Neuinfektionen seit Donnerstag im Kreis Viersen

Der Kreis Viersen hat Zahlen zu Neuinfektionen seit dem 7. Juli veröffentlicht. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat seit Donnerstag, 7. Juli, 2129 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert – davon 523 in Viersen, 296 in Nettetal, 92 in Brüggen, 137 in Schwalmtal und 99 in Niederkrüchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell sind nach einer Hochrechnung des Gesundheitsamtes 4851 Menschen im Kreis infiziert. In den Krankenhäusern im Kreis werden 56 Covid-Patienten stationär behandelt, davon vier auf der Intensivstation, einer wird beatmet.

(naf)