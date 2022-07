Programn von Ende Juli bis in den September : Das bringen die Lüttelforster Natur- und Kulturtage

Die Lüttelforster Mühle – ein Treffen im Biergarten dort gehört auch zum Programm. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Schwalmtal Das Programm ist bunt, es reicht von der Kaffeetafel bis zum Museumsbesuch. Für einige Veranstaltungen müssen sich Interessenten schon in den nächsten Tagen anmelden.

Kaffeetafel, Radtour, ein Ausflug ins Museum – das und einiges mehr haben der Förderverein für Kultur und Tradition Lüttelforst und die Bürgerstiftung Lüttelforst Leben, Landschaft und Kultur laden für die 11. Natur- und Kulturtage organisiert. Diese starten am Sonntag, 31. Juli, und bieten bis in die erste Septemberwoche ein buntes Programm. Besucher können die Landschaft des Waldhufendorfes und seiner weiteren Umgebung erleben und an Veranstaltungen teilnehmen. Die Angebote finden im Freien oder in beschränkter Teilnehmerzahl statt. Zu den folgenden Veranstaltungen muss man sich bis zum 22. Juli anmelden:

„Viel geschafft – viel gelacht – viel geholfen“, ist die Devise bei einer Kaffeetafel von Frauen, die den Basar am ersten Adventswochenende gestalten. Es sollen Erlebnisse aus den vergangenen Jahren, auch anhand von Fotos, ausgetauscht werden. Termin: Montag, 1. August, 15 Uhr. Treffpunkt: Bauerncafé Bolten, Lüttelforst 185. Anmeldungen bei Resi Birker, Telefon 02163 47817 oder info@luettelforst.net.

„Wunderschön im nahen Raum – Eine Drei-Flüsse-Tour“ ist eine circa 65 Kilometer lange Radtour von Lüttelforst entlang der Schwalm und der Maas bis nach Roermond betitelt. Nach einer kurzen Strecke über den niederländischen St. Jakobus Pilgerweg geht es entlang der Rur und durch das Gebiet des Nationalparks De Meinweg zurück nach Lüttelforst. Kurze Erläuterungen auf dem Weg geben Einblick in geschichtliche Ereignisse sowie in Orts- und Landschaftsbilder. Termin: Mittwoch, 3. August. Abfahrt: 10 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz an der Lüttelforster Mühle. Anmeldung: bei Hermann-Josef Bonsels, Telefon 02163 47870 oder hermjosbonsels@aol.com.

„Schön, dass wir uns treffen – Begegnung in der Lü“ heißt es im Biergarten der Lüttelforster Mühle. Die „Lüttel-Horns“ werden das Treffen musikalisch begleiten. Termin: Donnerstag, 4. August, 18 bis 20 Uhr. Anmeldung bei Bonsels, Telefon 02163 47870 oder info@luettelforst.net.

„Mit Kindern biblische Geschichte erleben – Familientag im Museumspark Orientalis in Nijmegen“ Dritt- bis Sechstklässler und ihre Familien können in dem Museum in die Zeit und das Land der Bibel eintauchen, ein historisches Dorf, eine Höhle und eine Karawanserei besuchen. Termin: Freitag, 5. August, 10 bis 17 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz an der Kirche, Führerin: Ria van de Flierdt-Bonsels. Kosten: Kinder fünf Euro, Erwachsene zehn Euro. Anmeldung bei: Bonsels, Telefon 02163 47870 oder riabonsels@aol.com.

Weitere Veranstaltungen und Infos unter www.luettelforst.net.

(RP)