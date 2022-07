Saisonfazit Fortuna Dilkrath : Das junge Team hat sein „Entwicklungsjahr“ genutzt

Fussball-Bezirksliga Mit einem jungen Team spielte Fortuna Dilkrath eine sorgenfreie Saison in der Bezirksliga. Am Ende wäre sogar mehr als Platz sieben möglich gewesen. Fortuna-Trainer Fabian Wiegers möchte auf dieser Leistung aufbauen.

„Wir haben vor der Saison kaum externe Spieler geholt und haben viel auf die eigene Jugend gesetzt, die jungen Spieler konnten wir gut integrieren“, sagt Wiegers. Für den Coach, der nach Stationen bei den Landesligisten Fischeln und Süchteln am Saisonanfang zur Dilkrather Fortuna zurückgekehrt war, sei das vergangene Jahr ein „Entwicklungsjahr“ gewesen. Neben der Integration der jungen Spieler lobte er besonders das Verhalten seiner Mannschaft bei Standardsituationen im Offensivbereich. Diese Entwicklungen legen, so Wiegers, den Grundstein für die kommenden Spielzeiten.

Das war nicht so gut in der Saison

Wie bereits erwähnt, wäre am Ende für die Dilkrather sogar mehr möglich gewesen. Doch verschiedene Einflüsse, wie die beiden Rückzüge in der Liga, standen dem im Weg. Damit ging nicht nur eine Verringerung der Spieltage einher, sondern auch ein unregelmäßiger Spielrhythmus. Dazu kam noch, dass die Fortuna zu viele Punkte hinten raus liegen ließ. Wiegers bemängelt außerdem, dass sein Team zu viele Gegentore nach Standardsituationen bekam und nicht immer konsequent verteidigte.

Mit dem „Entwicklungsjahr“ war Fabian Wiegers durchaus zufrieden, nun gilt es für ihn, den nächsten Schritt zu machen: Dazu passen die bisherigen Neuzugänge der Fortuna, die allesamt keine Unbekannten im Amateurfußball der Region sind. Neben Maik Rütten (Giesenkirchen) und Wiegers Bruder Philipp (ASV Süchteln) ist es den Verantwortlichen mit Tim Caspers, Dominik Jakobs und René Jansen gelungen, gleich drei talentierte Spieler vom Lokalrivalen VSF Amern abzuwerben. Insbesondere Philipp Wiegers und René Jansen sind als starke Neuverpflichtungen einzuschätzen und spielten beide bereits in der Oberliga beziehungsweise sogar Regionalliga. Auch „neben dem Platz“ hat sich bei Fortuna Dilkrath etwas getan, mit Mike Küppenbender ist ein neuer Sportlicher Leiter installiert worden. Zudem hat Fabian Wiegers mit Dennis Fischer einen neuen Co-Trainer bekommen, sein bisheriger Assistent Rico Hildebrandt wird indes die zweite Mannschaft der Fortuna übernehmen. Als Ziel für die kommende Saison gibt er an, oben mitspielen und sich stetig verbessern zu wollen. In der Vorbereitung auf die kommende Saison nimmt Dilkrath am Grenzland-Cup (16. Juli) und am Brüggener Burgpokal (28. bis 31. Juli) teil. Es folgt ein Trainingslager in den Niederlanden und weitere Testspiele gegen die Landeslisten SC Kapellen-Erft und den 1. FC Viersen.