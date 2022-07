Auslosung im Kreispokal Mönchengladbach/Viersen : Das sind die Partien der ersten und zweiten Pokalrunde

Fussball-Kreispokal Der Kreispokalwettbewerb der Saison 2022/2023 ist offiziell eingeläutet worden. Am Dienstag fand im Bolten Biergarten in Neersbroich die Auslosung der Wettbewerbe für die Frauen und Männer statt. Losfee Alina Honold zog für die ersten beiden Runden einige interessante Begegnungen zusammen.

Bei den Herren gehen in der kommenden Pokalsaison 31 Teams an den Start. Für die erste Runde loste Honold zwischen den Teams der Kreisliga A bis C acht Partien aus, die Sieger ziehen in die zweite Runde ein. Dort steigen dann die übrigen Kreisligisten, sowie die Bezirks- und Landesligisten ein. Runde eins steigt am 31. Juli, Runde zwei am 16. und 17. August.