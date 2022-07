„Kann deutlich mehr kommen“ : Was Fortuna-Trainer Thioune von sich selbst zum Saisonstart erwartet

Düsseldorf Am Samstagabend startet Fortuna mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg in die Zweitliga-Saison. Wo stehen die Düsseldorfer zum Start? Wer wird Khaled Narey ersetzen? Was sich Cheftrainer Daniel Thioune vorgenommen hat.

In den vergangen Wochen war Daniel Thioune auch viel Beobachter. Er hat die Übungseinheiten seines Teams begleitet. Er stand auf dem Platz. Er hat seine Idee vom Spiel eingebracht. Aber eines seiner wichtigsten Instrumente hat er nicht eingesetzt: seine Energie. Thioune funktioniert als Trainer in seiner praktischen Ausführung mit enormer Power. Er pusht sein Team, er pusht sich. So holt er immer mal wieder sonst liegen gelassene Prozentpunkte heraus.

„Mir hat etwas die Energiebereitschaft an meiner Person gefehlt“, sagt Thioune. „Da kann deutlich mehr kommen – und es wird auch sicherlich deutlich mehr kommen am Samstagabend. Die Mannschaft braucht auch etwas Dynamik von der Seitenlinie und ist auch empfänglich dafür.“

Die Vorbereitung ist das eine, aber jetzt geht es bei Null los. „Wir verspüren eine große Vorfreude. Es waren intensive Wochen. Jetzt geht es endlich um Punkte, nicht mehr um Pflaumen“, sagt Thioune. „Wir müssen auf Matthias Zimmermann verzichten. Nana Ampomah hat muskuläre Probleme, die keinen Einsatz zulassen. Daniel Ginczek ist aufgrund der Roten Karte aus der letzten Saison gesperrt. Die, die zur Verfügung stehen, freuen sich auf die Aufgabe.“

Immer wieder wird Fortuna von den sogenannten Experten in die Rolle des Favoriten gedrängt. Wie geht der engagierte Thioune damit um? „Ich frage mich, was die Indikatoren für die vermeintliche Favoritenstellung sind. Die Eingespieltheit? Schalke und Bremen sind aufgestiegen, obwohl sie nicht eingespielt waren. Wir sind brutal ambitioniert. Viele unserer Spieler wissen um die Erwartungen und das Anspruchsdenken. Aber wir sind insofern auch bescheiden, als dass wir wissen, dass wir mit ähnlichem Personal auch schon negative Erfahrungen gemacht haben“, bekundet der 47-Jährige. „Andere Kader sind auch lange zusammengewachsen. Wir bleiben bei uns und müssen sehen, dass wir Woche für Woche unsere Leistung auf den Platz bringen."

Khaled Narey wird gegen Aufsteiger Magdeburg definitiv nicht zur Verfügung stehen. Auch wenn immer noch Vertragsdetails zu klären sind. Jordy de Wijs dagegen könnte eine Option sein. „Wir haben einen Kreis von 14, 15 Spielern, die für die Startelf infrage kommen. Jordy ist spät zu uns gestoßen und hat die Trainingslager-Woche nicht komplett trainieren können“, befindet der Trainer. „Christoph Klarer hat einen guten Eindruck in den Testspielen hinterlassen. Es ist offen, wer startet. Alle sind wettkampffähig, Jordy ist aber noch nicht ganz auf dem idealen Level.“

