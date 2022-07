Hockey-Oberliga : Damen des Gladbacher HTC ziehen positive Bilanz

Belal Enaba (l.) hat den Trainerjob bei den GHTC-Damen im März übernommen. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey-Oberliga Das Damen-Hockeyteam des Gladbacher HTC hat eine bewegte Oberliga-Saison hinter sich, geht in der Endabrechnung aber mit einem guten Gefühl aus der Spielzeit. Das liegt auch am neuen Coach Belal Enaba.

Die Hockeyspielerinnen des Gladbacher HTC können nach einer ereignisreichen Saison mit zahlreichen Veränderungen auf und neben dem Platz mit dem dritten Platz in der Oberliga durchaus zufrieden sein. In die Rückrunde starteten sie mit Belal Enaba als neuen Cheftrainer und verteidigten nach kleineren Anlaufschwierigkeiten ihre Position aus der Hinrunde.

Auf dem Platz ist neben Rückkehrerin Silke Ungricht vor allem Youngster Katharina Wenserski Gewinnerin der Saison. Die erst 18-jährige Kroatin meisterte den Sprung in den Damenbereich mit Bravour und legte im Verlauf der Spielzeit eine tolle Entwicklung hin. „Katharina Wenserski hat sich im Laufe der letzten Monate weiterentwickelt und hat den Sprung in den Erwachsenenbereich geschafft“, sagt GHTC-Spielführerin Anna Lauten. „Sie verbringt fast jede Minute auf dem Hockeyplatz und hat den kroatischen Nationalkader im Blick. Mit Judith und mir in der Innenverteidigung, Silke zentral und Katharina vorne, die immer mehr Verantwortung übernimmt und zu einer wichtigen Stürmerin geworden ist, sind wir momentan gut aufgestellt,“ so Lauten weiter. Silke Ungricht und Katharina Wenserski unstriechen in der abgelaufenen Saison ihre spielerisch überzeugenden Leistungen mit großer Treffsicherheit und sind erfolgreichste Torschützinnen des GHTC. Auch eine erste Gesamtbilanz von Anna Lauten fällt gut aus: „Zusammengefasst können wir mit dem dritten Tabellenplatz zufrieden sein, auch wenn wir nicht alle Ziele erreichen konnten, die wir uns vor der Saison gesetzt hatten. Ein neuer Trainer bringt nicht nur frischen Wind und neue Ideen, sondern auch neue Taktiken und Herangehensweisen mit, auf die man sich als Mannschaft erst einmal einstellen muss. Im Laufe der Rückrunde ist uns das immer besser gelungen und wir konnten Belals Visionen spielerisch umsetzen.“ Gemeinsam mit der fünf Jahre jüngeren Judith Helmgens bildet die 32-jährige Anna Lauten ein eingespieltes Duo in der Innenverteidigung. Zusammen mit Katja Plauk (28) und Melissa Löh (34) bringen sie die nötige Portion Erfahrung ins Team und geben den jüngeren Spielerinnen Sicherheit.

In der Hinrunde gelang dem GHTC – da noch unter Coach Maximilian Hönnekes – Siege über RW Köln III, DSD Düsseldorf II sowie BW Köln II und den Marienburger SC. Demgegenüber stand eine ärgerliche Niederlage gegen den Düsseldorfer SC, aus der die nötigen Lehren gezogen wurden. „Ein Ziel zur Rückrunde war es, weniger Punkte liegen zu lassen als in der Hinrunde. Dies hat nicht immer geklappt, aber dafür haben wir die Favoriten Bonn und SW Köln in der Rückrunde ganz schön geärgert“, erklärt Lauten. Gegen die beiden Erstplatzierten erarbeiteten sich die Damen jeweils ein Remis, bei dem sie sich auch spielerisch auf Augenhöhe präsentierten. In der Hallensaison wurde das Team von Interimscoach Achim Krauß betreut und verzeichnete den Abstieg aus der 2. Regionalliga West.

Im März konnte dann die Verpflichtung des ehemaligen ägyptischen Nationalspielers Belal Enaba verkündet werden, der bereits als Aktiver für den GHTC spielte und in seiner neuen Position als Damentrainer zu seinen Hockeywurzeln in Deutschland zurückkehrte. Gingen die ersten beiden Partien der Rückrunde noch verloren, zeigte sich anschließend der positive Effekt des Trainerwechsels und die GHTC-Damen legten eine starke Serie von fünf Spielen ohne Pleite mit insgesamt elf Punkten hin. Zum Saisonabschluss bezwangen sie die als Absteiger feststehenden Marienburger mit 4:2.